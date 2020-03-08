Судьба парковки: 11 марта пройдут общественные слушания по облику Советской площади

Замечания и предложения принимаются Главным управлением архитектуры и градостроительства администрации города (обращения на почту uaig@ufanet.ru или личным обращения в офис Главархитектуры по адресу ул. Российская, д. 50, каб. 40). Замечания и предложения принимаются до 15 часов 10 марта.

— Проектом предполагается строительство двухуровневого подземного паркинга с въездом и выездом на улицу Пушкина. На наземной части будет установлен памятник генералу Шаймуратову, организована пешеходная площадь с мощением и разбит сквер, — рассказывал главный архитектор Уфы Олег Байдин о планах по новому проекту Советской площади в середине 2019 года.