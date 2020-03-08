На конкурсе «Башкортостан гузэле» победила Зульфия Байбулатова из Баймакского района

Ежегодно в рамках конкурса на сцену выходят самые красивые девушки разных национальностей, владеющие башкирским языком, рассказывают о традициях своего народа, танцуют, поют и демонстрируют модную дизайнерскую одежду.

В результате победительницей конкурса была признана Зульфия Байбулатова из Баймакского района. Второе место было присуждено Ляйсан Надыргуловой из Зилаирского района, третье — Айсылу Хайруллиной из Белорецкого района. Мисс туризм — Аймара Нафикова (Челябинск), в номинации »Интернет гузэле 2020» победила Азалия Алламуратова (Салават).