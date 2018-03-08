Сельчане в Башкирии не дождались ремонта клуба на собранные с них средства

Вконтакте появился пост жителей деревни Гумерово Ишимбайского района. В нем они рассказали о долгоиграющем ремонте клуба, который должен был завершиться еще в прошлом году.

Дело было так. В конце 2016 года у жителей села Гумерово появилось желание заменить кресла в клубе и сделать кое-какой мелкий ремонт. В муниципалитете им посоветовали принять участие в программе поддержки местных инициатив. Гумеровцы согласились, собрали 187 тысяч рублей и выполнили остальные условия программы.

Завершить ремонт им обещали еще в 2017 году, но объект до сих пор не сдан. Сельчане несколько раз встречались с представителями администрации района, но кроме обещаний, дело не двинулось.

Вскоре гумеровцам все это надоело, и они запросили все документы по ремонту. После детального изучения выяснилось, что в ранее предоставленном акте-выполненных работ строителями были заложены несуществующие работы, несоответствие проделанных работ смете, установлены более дешевые окна, двери. Жителей особенно насторожил факт того, что районная администрация продолжала защищать строителей.

“А мы ждали, что ремонт закончится к выборам”, - рассказывают сельчане. – “Неужели им не нужны наши голоса?”

Накануне деревенский клуб посетил один из крупных чиновников района и велел обратно занести поломанные кресла и повесить старые шторы и занавески. От него узнали, что ранее предусмотренные фасадные работы также уже не будут проводиться. На логичный вопрос “Почему?”, жителям ответили: “Нет денег!”. “А куда они делись?” – недоумевают гумеровцы.