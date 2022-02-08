Заразившиеся COVID-19 от детей жители Башкирии обязаны сдать ПЦР-тест

Как быть родителям, которые сами заразились от болеющего коронавирусом ребенка рассказали на брифинге минздрава 8 февраля.

На брифинге в минздраве Башкирии замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что в том случае, если родитель, который ухаживал за болеющим ребенком и сам заразился коронавирусом, он также может дистанционно открыть листок нетрудоспособности. Точно также дистанционно у родителя может быть открыт листок нетрудоспособности по болезни, но ему придется сдать все-таки ПЦР и осмотр врача в этом случае тоже должен быть. И тогда листок нетрудоспособности по уходу за ребенком может быть оформлен на другого законного представителя.Ирина Кононова По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой если мама уходит на больничный по уходу за ребенком, но заболевает сама. В таком случае условной маме должен быть закрыт больничный по уходу и открыт другой, по болезни, так как это другой случай для Фонда социального страхования. И соответственно больничный лист по уходу может быть оформлен на другого члена семьи, включая бабушек и дедушек.

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