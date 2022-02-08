В Минздраве Башкирии предупредили о лже-ботах о вакцинации, где продают сертификаты

В Минздраве Башкирии предупредили о лже-ботах о вакцинации, где продают сертификаты
В Минздраве Башкирии предупредили о лже-ботах о вакцинации, где продают сертификаты
Сегодня, 17:04ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В ведомстве напомнили, что покупка поддельного сертификата о вакцинации карается законом и призвали сообщать о подобных предложениях в МВД, озвучили информацию на брифинге 8 февраля.

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в Башкирии замминистра регионального ведомства Ирина Кононова подняла тему, которая уже некоторое время не находится в центре внимания СМИ – поддельных сертификатах о проведенной вакцинации от COVID-19.

На этот раз свои незаконные услуги гражданам начали предлагать в чат-ботах в Telegram, сами боты делают наподобие официального и законного чат-бота «Вакцинация. Уфа», где уфимцы могут узнавать информацию о наличии той или иной вакцины в конкретном районе и медучреждении.

Ирина Кононова сообщила, что существуют боты со схожим названием, однако предлагают они не необходимую гражданам информацию, а незаконную покупку сертификата вакцинированного. Кононова призвала граждан к осторожности, а также обратилась с просьбой сообщать о сайтах с такими предложениями в компетентные органы.

Также на брифинге напомнили и о личностных особенностях мошенников и о том, что в случае, если они попадают в поле зрения правоохранителей, чтобы смягчить наказание идут на сотрудничество со следствием и раскрывают данные о том, кому они оказали свою услугу. А за приобретение лже-сертификата для покупателя также предусмотрена ответственность.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы