В Башкирии спрогнозировали похолодание до -22 градусов, небольшой снег и слабый ветер

О том какой обещает быть погода в Башкирии сегодня, 8 февраля сообщили в Башгидрометцентре.

Существенных изменений погоды синоптики в Башкирии не ждут. Температура днем по республике будет колебаться от -6 до -11 градусов. А вот ночью температура по республике естественно станет чуть ниже и столбик термометра покажет от -9 до -14 градусов. Однако и это не предел, при прояснениях температура воздуха местами по республике станет по настоящему морозной и составит от -17 до -22 градусов. Прогнозируют синоптики и разного рода неблагоприятные погодные условия, в числе которых снежный накат и гололедица. В целом по Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, будет идти и небольшой снег, который в южных районах вполне может стать и умеренным. Хотя бы ветер обещает быть слабым и неустойчивым, что уже хорошо.

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