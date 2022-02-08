Уфимцы накопили на негосударственную пенсию в 1,5 раза больше, чем годом раньше

СберНПФ подвёл итоги продаж индивидуальных пенсионных планов (ИПП) за 2021 год. За 12 месяцев прошлого года, по сравнению с 2020 годом, объём средств, которые вложили клиенты СберНПФ из Уфы в ИПП, вырос в 1,5 раза.

За январь-декабрь 2021 года клиенты фонда из Уфы инвестировали в инструмент для долгосрочных накоплений 121 млн. рублей. Это в 1,5 раза больше аналогичных показателей 2020 года. Всего за январь-декабрь 2021 года россияне заключили почти 65 тыс. новых договоров по ИПП. Это на 40% больше аналогичных показателей 2020 года. Клиенты высоко оценили цифровые площадки Сбера: доля новых договоров, заключённых на сайте СберНПФ и в мобильном приложении СберБанк Онлайн, за год выросла на 4%. В общей сложности на цифровых площадках Сбера сегодня заключается 40% договоров по ИПП. Росту диджитал-продаж способствовали онлайн-сервисы, на развитие которых фонд делает особую ставку. Так, в начале 2021 года СберНПФ запустил цифровую «Пенсионную витрину», которая показывает пользователям размер их персональной пенсии на текущий момент, стимулируя клиентов позаботиться о своём финансовом будущем самостоятельно. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Россияне стали вдумчивее и ответственнее подходить к выбору инвестиционных продуктов и всё чаще обращают внимание на качество сервиса и удобство услуг. Неслучайно на цифровых площадках Сбера заключается уже 40% договоров по индивидуальным пенсионным планам. Благодаря цифровизации пенсионные продукты стали ещё более понятными. Важно, что россияне начинают активно подключать ИПП — надёжный инструмент для долгосрочных накоплений, которые формируются за счёт регулярных взносов. Это говорит о том, что всё больше людей осознаёт необходимость вложений на перспективу». Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ: «Продажи пенсионных программ в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это своего рода термометр, который показывает, есть ли у россиян интерес к пенсионным сбережениям. Интерес не просто есть — он растёт, причём не только количественно, но и качественно: если в 2020 году первоначальный взнос на индивидуальные пенсионные планы на онлайн-площадках составлял 4 тыс. рублей, то теперь он достигает 10 тыс. рублей. И характерно, что накоплениями на пенсию всё чаще интересуется молодёжь: более трети клиентов, открывающих ИПП в СберБанк Онлайн, — это люди 25–34 лет». Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка: «Заботиться о своих доходах на пенсии нужно начинать заблаговременно, еще на пике трудовой карьеры. Индивидуальный пенсионный план поможет сделать процесс накоплений удобным и комфортным, этот инструмент доступен практически каждому уфимцу. Наши расчеты показывают, что в 2021 году жители Уфы откладывали на ИПП в среднем по 1 тыс. рублей в месяц. Если увеличить эту сумму до 2,5 тыс. рублей в месяц и начать откладывать с 35 лет, то вполне реально к пенсии накопить порядка 2 млн рублей. Из этой суммы больше половины – 1,2 млн. рублей, составит инвестдоход».

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