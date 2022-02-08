У привитых от COVID-19 детей и подростков в Башкирии обнаружили реакцию на укол

У привитых от COVID-19 детей и подростков в Башкирии обнаружили реакцию на укол
У привитых от COVID-19 детей и подростков в Башкирии обнаружили реакцию на укол
Сегодня, 17:43ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том как дети в возрасте с 12 до 17 лет переносят вакцинацию и какие у них выявляются последствия рассказали на брифинге в минздраве Башкирии 8 февраля.

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в Башкирии заместитель министра здравоохранения региона Ирина Кононова рассказала о ходе прививочной кампании у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Помимо количества привитых детей, количество которых на сегодняшний день в Башкирии составляет 2427 человек, Кононова рассказала и о том, как дети переносят прививку.

По словам Ирины Кононовой дети хорошо переносят вакцинацию, но бывают и редкие случаи, когда у детей отмечаются такие реакции организма как повышение температуры. Чаще всего по словам заместителя министра у детей возникают местные реакции (покраснение и боль в месте укола -прим.ред.).

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