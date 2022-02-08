Приставы Башкирии разыскивают игрока Ночной хоккейной лиги

Жителя Башкирии, в отношении которого уже возбуждено исполнительное производство, которое касается регистрации имущественных прав его ребенка, разыскивают за пределами Башкирии, сообщили в пресс-службе ФССП Башкирии 8 февраля.

Судебные приставы объявили в розыск жителя Башкирии 47-летнего Рахимова Марата Феликсовича. Разыскивают мужчину по причине того, что из-за его отсутствия нельзя зарегистрировать некие имущественные права ребенка. Приставы сообщают, что в отношении Рахимова возбуждено исполнительное производство неимущественного характера. Касается оно регистрации имущественных прав за ребенком Рахимова. Исполнительное производство возбуждено в отделах судебных приставов в Дуванском и Кигинском районах Башкирии. Известно, что в отношении Марата Рахимова приставы уже применили комплекс принудительных и обеспечительных мер, в частности ему нельзя покинуть пределы России, также в отношении него уже вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также известно и о том, что должника уже привлекли к административной ответственности за то, что он не исполнял требования приставов ранее. В розыск Рахимова объявили потому, что по последнему известному его месту жительства обнаружить его не удалось и приставы полагают, что мужчина от них скрывается. Есть у приставов и предположения о том, что должник может находиться в городе Сочи. Приставы просят тех, кому что-либо известно о местонахождении Рахимова сообщить в УФССП России по Башкирии по телефонам: 8 (965) 922-19-97, 8 (347) 273-56-40.

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