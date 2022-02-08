Среди прибывших на ОИ-2022 выявили 11 новых случаев ковида

Среди прибывших на ОИ-2022 выявили 11 новых случаев ковида
Среди прибывших на ОИ-2022 выявили 11 новых случаев ковида
Сегодня, 11:35ОбществоФото: pixabay.com
Представитель оргкомитета Чжао Вейдун заявил, что среди прибывших на ОИ-2022 у 11 человек выявили ковид.

По информации iz.ru, с помощью ПЦР-тестирования удалось выявить ковид у семи членов национальных команд, еще четыре заболевших — представители заинтересованных сторон.

Всего за минувшие сутки в китайскую столицу прибыли 142 человека.

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