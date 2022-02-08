Давыдов: 2021 год стал самым успешным за всю историю Башкирской содовой компании

Согласно прошлогодним итогам, зарплата на предприятии увеличилась на 16%. Это намного больше уровня инфляции. В 2021 году средний заработок на БСК достиг 54,5 тысячи рублей в месяц. Напомним, что средняя зарплата по Башкортостану за прошлогодние 9 месяцев составила 40,4 тысячи рублей. С начала января этого года заработная плата увеличилась еще на 12%. В целом на социальные программы в прошлом году компания потратила свыше 2,7 миллиарда рублей.