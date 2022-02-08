Давыдов: 2021 год стал самым успешным за всю историю Башкирской содовой компании

Давыдов: 2021 год стал самым успешным за всю историю Башкирской содовой компании
Давыдов: 2021 год стал самым успешным за всю историю Башкирской содовой компании
Сегодня, 13:23ОбществоФото: БСК
В прошлом году АО «Башкирская содовая компания» сумело достичь наилучших результатов за всю 70-летнюю историю предприятия.

Как сообщает newizv.ru, такой вывод можно сделать после изучения опубликованного отчета за 2021 год. Гендиректор Эдуард Давыдов сумел сохранить за компанией звание флагмана химической отрасли России.

Он рассказал, что в рублевом эквиваленте общий объем произведенной продукции вырос более чем на 20% (58,1 млрд рублей). Глава компании также подчеркнул существенный рост выручки (58,9 млрд рублей) и чистой прибыли (до 15 млрд рублей).

Отмечается, что финансовые и производственные показатели компании росли до и во время пандемии. В 2020 году Эдуард Давыдов сумел удержать выручку и увеличить прибыль компании. В частности, прибыль увеличилась на 1,1 миллиарда рублей. В 2021 году этот показатель вырос еще почти на 2 миллиарда.

Эксперты считают, что успех предприятия стоит напрямую ассоциировать с работой гендиректора БСК, поскольку при нем компании удалось не только не снизить темпы, но и показать впечатляющие результаты.

Также они отмечают успешную модернизацию существующего производства, которая началась еще в 2019 году.

Кроме того, руководители компании уделяли большое внимание экологической составляющей. В 2021 году Давыдов распорядился установить новые газовые хроматографы для мониторинга воздуха и водных объектов. Помимо этого, на предприятии идет разработка комплексных мероприятий, которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно прошлогодним итогам, зарплата на предприятии увеличилась на 16%. Это намного больше уровня инфляции. В 2021 году средний заработок на БСК достиг 54,5 тысячи рублей в месяц. Напомним, что средняя зарплата по Башкортостану за прошлогодние 9 месяцев составила 40,4 тысячи рублей. С начала января этого года заработная плата увеличилась еще на 12%. В целом на социальные программы в прошлом году компания потратила свыше 2,7 миллиарда рублей.

Эдуард Давыдов отметил, что достижения прошлых времен мотивируют идти дальше, к новым целям. Он подчеркнул, что для этого имеется все необходимое. По его словам, компания совместно со специалистами «ВЭБ Инжиниринг» (входит в госкорпорацию «ВЭБ.РФ») разработала Программу стратегического развития компании до 2030 года. Глава предприятия рассказал, что данная программа позволит модернизировать и создать абсолютно новые производственные линии.

Кроме того, БСК совместно с Казахстаном начинают создание нового крупного проекта по производству пигментного диоксида титана хлорным способом. В декабре 2021 года стороны подписали соглашение о создании совместного предприятия АО “БСК” и АО “Каустик” из Павлодара. Два предприятия при поддержке государств создадут высокотехнологичные производства по комплексной переработке сырья титаново-цирконовых месторождений Казахстана. В данную инициативу планируют вложить 1 миллиард долларов. Помимо этого, будет создано 1240 новых рабочих мест.

Давыдов добавил, что общий объем инвестиций до 2031 года составит 250 миллиардов рублей.

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