Аэропорт Уфы обвинили в подлоге результата поисков четырехмиллионного пассажира

Читатель Mkset заметил расхождение в данных «счастливчика», который стал четырехмиллионным пассажиром и получил подарки от аэропорта. Кроме того глава республики вновь привел цифры общего пассажиропотока аэропорта и они оказались меньше, чем озвученные им ранее.

В Башкирии не утихает тема результатов работы уфимского аэропорта за 2021 год. В начале января, всей республикой разыскивали четырехмиллионного пассажира, чтобы вручить ему подарки от уфимской воздушной гавани. Найти счастливчика сумели еще в середине января 2022 года. Однако позже оказалось, что аэропорт мог не только не достигнуть озвученных результатов подозрения о том, но и вручить подарки не тому пассажиру. Сначала, 4 февраля, Росавиация опубликовала документ «Объемы перевозок через аэропорты России в 2021 году». Из документа следовало, что уфимский аэропорт в 2021 году успел обслужить чуть меньше четырех миллионов пассажиров, а именно 3 987 137. В пресс-службе уфимского аэропорта Mkset пояснили, что дело якобы в неучтенных транзитных пассажирах, количество которых статистка Росавиации, а их в 2021 году было 13009. Они то и позволили преодолеть аэропорту важную веху и встретить 2022 год с результатом в 4 000 146 перевезенных пассажиров. Подобная версия убедительной показалась не все. Транспортный эксперт Олег Арефьев заявил, что авиационная статистика ведется очень четко, и предположил, что аэропорт «решил задним числом натянуть нужную цифру», заметив, что воздушная гавань очень близко подобралась к четырехмиллионному показателю. А Федеральное агентство воздушного транспорта предупредить забыли, оно и опубликовало официальную статистику. Конечно, статистика агентства более точная.Олег Арефьев Таким образом, все стороны остались при своем. Данные Росавиации остались прежними, собственно как и данные международного аэропорта «Уфа». Однако, на этом ситуация не разрешилась, а продолжила развиваться по неожиданному сценарию. По данным скриншота с аккаунта уфимского аэропорта, когда пассажира начали разыскивать, сообщалось, что счастливчик прибыл в Уфу рейсом авиакомпании S7 Airlines в 23:45 31 декабря 2021 года и занимал в салоне место 5D. Однако в посте, в котором воздушная гавань отчиталась об успешном завершении двухнедельных поисков юбилейного пассажира, говорилось, что он занимал место 7А. В этом можно убедиться на скриншотах постов аэропорта. Mkset вновь обратился в аэропорт за комментарием по поводу различия мест пассажиров в разных постах. Однако, ясности большой ясности ответ не внес. Искали пассажира в местом 7А, победил также пассажир с местом 7А. По СМИ массовую рассылку делали в этот же момент — место 7А.пресс-служба аэропорта. Но и на этом в истории не была поставлена точка. Буквально вчера Радий Хабиров опубликовал хвалебный пост в адрес уфимского международного аэропорта. Он перечислил сильные стороны предприятия и вновь озвучил данные по пассажиропотоку, которые отличаются от ранее озвученных. <...> По внутренним линиям в прошлом году аэропорт «Уфа» обслужил более 3 млн 362 тыс. человек, на международных линиях — 637 тыс. Рост общего пассажиропотока за 12 месяцев 2021 года по сравнению с доковидным 2019 годом составил 12%, что выше среднеотраслевого показателя.Радий Хабиров Если сложить указанные в посте главы региона цифры, в результате получится красивое число 3 999 000 человек, что меньше ранее озвученных четырех миллионов на тысячу. Кто в итоге теперь озвучил реальные цифры пассажиропотока - глава республики, росавиация или сам аэропорт - большой вопрос.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter