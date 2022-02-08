99% привитых в Уфе, реакция Бастрыкина и больничные по телефону. Итоги дня в Башкирии

Начался день с озвученной на оперативки в мэрии информации о том, что в Уфе привились от коронавируса 99% от числа жителей подлежащих вакцинации. Мэр города Сергей Греков отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом, так как часть населения также должна в ближайшее время проходить ревакцинацию.
На той же оперативке власти Уфы переложили ответственность за уборку снега во дворах на частные ТСЖ. Аскар Батталов раскритиковал частные управляющие компании и ТСЖ, за то что не те убирают снег во дворах должным образом. При этом чиновник ни слова не сказал про проблемы уборки снега на муниципальных территориях, а проверки будут проводиться лишь у частных компаний, на которые поступили жалобы от местных жителей. Тут же уместно рассказать о том, что сотрудники «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» заявили о том, что им не выплачивается зарплата вот уже три месяца. Об этом написала одна из работниц в комментариях под постом в социальных сетях главы республики Радия Хабирова.
На оперативном совещании мэрии Уфы сегодня прозвучало обнадеживающее заявление. Мэр Сергей Греков пообещал убрать все сосульки и наледь с крыш домов. При этом он отметил, что необходимо закрывать проход под крышами, чтобы не допустить угрозы для жизни жителей.
Глава федерального следкома Александр Бастрыкин в очередной раз поручил руководителю следкома Башкирии Денису Чернятьеву доложить о ситуации дольщиков ЖК «Цветы Башкирии». Напомним, в предыдущий раз Бастрыкин поручил проверить ситуацию с данным ЖК еще 12 декабря 2021 года, и это также являлось реакцией на видеообращение граждан. Во что вылились эти обращения можно узнать здесь.
Прокуратуры Башкирии сообщила о том, что поручила природоохранной прокуратуре проверить правдивость фактов загрязнения воздуха в двух городах южного промузла Башкирии, Салавата и Стерлитамака. К надзорному ведомству при проведении проверки присоединились сотрудники местного Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.. Вся Башкирия с нетерпением ждет результатов проверок.
Непредвиденный оборот приняла ситуация вокруг итальянской забастовки в Ишимбайской ЦРБ. Врачи Ишимбайской ЦРБ пригрозили коллективным увольнением, если не вернут их коллег, которые были по весьма странным причинам уволены на прошедших выходных, спустя несколько дней после начала забастовки.
Сегодня, 8 февраля неубранный снег в Уфе спас жизнь упавшей с восьмого этажа 10-летней девочки. Падение с солидной высоты смягчил сугроб под окном и девочка отделалась травмами, с которыми и была госпитализирована.
Если вы не знаете куда жаловаться на снежную кашу во дворе то МинЖКХ подготовил весьма полезный материал. Министерство ЖКХ Башкирии назвало три способа пожаловаться на уборку снега во дворах, свои конкретные рекомендации гражданам и.о. министра ЖКХ Башкирии опубликовал на своей странице в соцсети.
На сегодняшнем традиционном брифинге по коронавирусу в минздраве Башкирии было озвучено немало важных и актуальных тем, но в период, когда школьники массово болеют, в том числе и коронавирусом, самой актуальной нам показалась новость о том, что жители Башкирии могут открыть больничный по уходу за ребенком с COVID-19 по телефону.
А еще сегодня в пресс-службе следкома по Башкирии рассказали о поистине вопиющем преступлении. В Ишимбае силовики за совершение развратных действий против детей. Важно отметить, что злодей успел надругаться над очередными жертвами во время суда по аналогичной статье.