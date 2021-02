ЗАГСам Башкирии разрешили регистрировать браки в торжественной обстановке

Ещё 29 января Госкомитет Башкирии по делам юстиции провел заседание оперштаба в связи с распространением коронавируса. В ведомстве приняли решение смягчить ковид-ограничения в ЗАГСах.

Оперштаб Госкомитета разрешил начальникам ЗАГСов проводить регистрацию браков в торжественной обстановке. При этом в процессе бракосочетания могут присутствовать не более 10 приглашенных гостей при условии соблюдения дистанции. Кроме того, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Отметим, что ранее при торжественной регистрации брака разрешалось присутствие не более пяти гостей. 28 января прошло заседание регионального оперштаба, на котором решили открыть ночные клубы, где разрешили дискотеки. Кроме того, в республике снова можно проводить свадьбы.

