ЗАГСам Башкирии разрешили регистрировать браки в торжественной обстановке

Оперштаб Госкомитета разрешил начальникам ЗАГСов проводить регистрацию браков в торжественной обстановке. При этом в процессе бракосочетания могут присутствовать не более 10 приглашенных гостей при условии соблюдения дистанции. Кроме того, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Отметим, что ранее при торжественной регистрации брака разрешалось присутствие не более пяти гостей.