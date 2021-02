В Уфе до 28 февраля 2021 года ограничили движение на участке проспекта Салавата Юлаева. Искать объездные пути придется с полуночи до пяти утра. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Такое решение было принято из-за реконструкции транспортной развязки. Власти Уфы просят жителей и гостей столицы объезжать участок через улицу Сочинскую и Заки Валиди для спуска на Бельский мост. Напомним, в начале января в Уфе перекрыли участок на проспекте Салавата Юлаева в связи с реконструкцией путепровода. Данные мероприятия вызвали возмущение местных жителей, особенно в первый рабочий день, когда город буквально стоял в пробках. Объект должны сдать уже к сентябрю 2021 года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter