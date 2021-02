В Пермском крае в течение последней недели от COVID-19 избавились 1734 пациента.

Как сообщает properm.ru, таким образом всего с начала пандемии от коронавирса в Пермском крае излечились 34 766 человек. Сейчас в связи с подозрением на COVID-19 наблюдаются 3412 жителей региона. Из них в стационары помещено 1922 человека. У 1249 выявлен COVID-19. У остальные 673 пациентов либо выявлена внебольничная пневмония, либо есть подозрение на коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 41 757 случаев заболевания. 2612 случаев закончились летальными исходами.

