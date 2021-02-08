В Новосибирске без отопления оказались дома, больницы, школы и детсад

Как сообщает fedpress.ru на ссылкой на информацию, которую предоставила Сибирская генерирующая компания, сейчас идет замена трехметрового участка трубопровода на улице Костычева. Кроме того, аварийными бригадами устраняется порыв на теплотрассе внутри квартала.