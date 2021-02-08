В Новосибирске без отопления оказались дома, больницы, школы и детсад

В Новосибирске без отопления оказались дома, больницы, школы и детсад

Вчера, 19:37ОбществоPhoto: pixabay.com
В Новосибирске в разгар зимы без тепла остались 82 дома, две больницы, две школы и детский сад.

Как сообщает fedpress.ru на ссылкой на информацию, которую предоставила Сибирская генерирующая компания, сейчас идет замена трехметрового участка трубопровода на улице Костычева. Кроме того, аварийными бригадами устраняется порыв на теплотрассе внутри квартала.

Данные дефекты были обнаружены во время морозов, и ситуация постоянно контролировалась. Работы планируется закончить во вторник, 9 февраля, в восемь часов.

Важно успеть к намеченному сроку, поскольку с 10 февраля здесь прогнозируют резкое похолодание. Пока в Новосибирске температура воздуха – около двух градусов.

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