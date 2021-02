В бассейне реки Пясина рыболовы вышли на промысел

Экосистема на Таймыре восстановилась быстрее, чем предсказывали экологи. Через 6 месяцев после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске власти определили объем промышленных квот на вылов рыбы в бассейне реки Пясина и озера Пясино.

Федеральное агентство по рыболовству считает, что случившаяся в прошлом году авария не повлияла на популяцию рыб. По словам начальника отдела природных ресурсов Таймырского муниципального района Красноярского края Оксаны Гондаренко, утвержденные ведомством объемы вылова ценных пород рыб незначительно меньше прошлогодних - снижение составило лишь 2,25 тонны. Однако сокращение иногда случалось и раньше, невзирая на экологическую обстановку, пишут “Новые известия”. В 2020 году Сибирское отделение Российской академии наук направило научную экспедицию, члены которой изучали последствия разлива. Исследование проб воды показало, что концентрация нефтепродуктов не выходит за пределы фоновых значений и ниже предельно допустимой концентрации для водоемов, в которых проводят промышленный вылов рыбы. По мнению ученых, защитить озеро и реку от обширного загрязнения помогли боновые заграждения. Также члены экспедиции отметили, что микробиологическая система загрязненного участка продемонстрировала хорошую способность самоочищаться. То есть в воде не зафиксировали вспышек численности бактерий, что говорит о том, что микрофлора озера адаптировалась к нефтепродуктам и начала их разрушать. «Рыболовство на Таймыре было и остается важнейшей и единственной отраслью хозяйственной деятельности населения, в том числе и для коренных малочисленных народов, обеспечивающей их трудовую занятость, благополучие, уровень жизни и социальную стабильность», - рассказала Гондаренко. Отмечается, что в настоящее время «Норильский никель» начал выплачивать компенсации коренному населению. На эти цели руководство предприятия направило свыше 175 миллионов рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter