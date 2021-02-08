В бассейне реки Пясина рыболовы вышли на промысел

Также члены экспедиции отметили, что микробиологическая система загрязненного участка продемонстрировала хорошую способность самоочищаться. То есть в воде не зафиксировали вспышек численности бактерий, что говорит о том, что микрофлора озера адаптировалась к нефтепродуктам и начала их разрушать.