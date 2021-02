Сегодня ночью в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение о том, что вчера утром на гору Ямантау в Белорецком районе на снегоходах отправили трое мужчин, однако обратно они не вернулись.

К предполагаемому месту нахождения пропавших отправились пять местных жителей на снегоходах, а также из Белорецка выехали пять спасателей на двух автомашинах с двумя снегоходами. В третьем часу ночи мужчины были найдены в охотничьем домике. По данным пресс-службы МЧС, пропавшие не нуждались в медицинской помощи.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter