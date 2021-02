Ural Logistic: на пандемию COVID-19 пришелся период нашего роста

Сфера грузоперевозок в пандемию стала одной из самых пострадавших отраслей экономики. Большие убытки понесли не только авиационный сегмент и судоперевозки, но и железная дорога.

По словам генерального директора Ural Logistic Елены Сергеевой, в 2020 году существенно снизились экспорт и объемы перевозок. При этом из-за закрытия границ поменялись маршруты доставки, а грузовладельцы просили о снижении ставок и отсрочке по платежам, пишет lenta.ru. В результате в логистике появился новый тренд — смещение грузопотоков в отдельные спецсегменты, пишет lenta.ru. Переход на дистанционную работу в итоге не вызвал стагнацию, а позволил сэкономить на аренде офисных помещений. Сотрудники Ural Logistic повысили свою эффективность, используя современные технологии связи, отмечает Сергеева. При этом компания сделала всё, чтобы обеспечить комфортный отдых и развитие сотрудников при удаленном формате работы. «Так получилось, что на пандемию COVID-19 пришелся период нашего роста. Только по объему выручки в 2020 году наша компания выросла в два раза, а финансовый результат в минувшем году превысил 600 миллионов рублей. Показатели прибыли и объем перевезенных грузов оказались выше, чем в 2019 году», — рассказала Сергеева. Однако из-за пандемии остро встал вопрос своевременной оплаты перевозок. Поэтому компания расширила число контрагентов среди финансовых институтов. Также Сергеева отметила, что Ural Logistic в 2020 году стала одной из немногих компаний, нуждающихся в новых вагонах. Было закуплено 1200 вагонов-цистерн, а число арендованных вагонов выросло на 4 тысячи. «В этом году у нас планы по постройке 4 000 новых вагонов. И мы просто обязаны обеспечить этот парк грузовой базой», — сказала она. В 2021 году компанию также ждут изменения. По словам Сергеевой, некоторые грузы переведут из вагонов в контейнеры, поменяется логистика и самих перевозок по железной дороге. Сейчас Ural Logistic работает в нескольких ключевых регионах страны, и среди партнеров и клиентов числятся как государственные корпорации, так и крупные частные компании. В 2021-м компания запланировала участие в тендерах, конкурсах по перевозке по другим площадкам. Также рассматривается большой проект по фитинговым платформам. «В 2020 году мы вошли в топ-30 компаний-операторов. Хотим в топ-10», — сказала Сергеева.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter