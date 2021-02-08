Ural Logistic: на пандемию COVID-19 пришелся период нашего роста

«Так получилось, что на пандемию COVID-19 пришелся период нашего роста. Только по объему выручки в 2020 году наша компания выросла в два раза, а финансовый результат в минувшем году превысил 600 миллионов рублей. Показатели прибыли и объем перевезенных грузов оказались выше, чем в 2019 году», — рассказала Сергеева.