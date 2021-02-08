Школьное питание, спасение усадьбы и слияние ВУЗов. Итоги дня в Башкирии

Школьное питание, спасение усадьбы и слияние ВУЗов. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:03ОбществоКарина МамаеваPhoto: m.realnoevremya.ru
Главные новости Уфы и Башкирии за 8 февраля.

В Уфе 32 дома оказались без отопления в морозную погоду. Как сообщало управление гражданской защиты, без отопления остались дома в Октябрьском и Советском районах по улицам Комсомольская, Малая Тихорецкая и проспект Октября. В связи с произошедшим, по данным администрации Уфы, детский сад №6 и центр образования №89 временно не работают. Отопление пообещали восстановить до 9 вечера.

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве обсудили вопрос школьного питания. Оказалось, что в республике возникает достаточно много жалоб на школьное питание. В пример позитивной работы он привел Московскую область, где фиксируется минимальное число обращений по качеству обедов. В правительстве будут разбираться с этим вопросом.

Богатейший застройщик Башкирии может снести Усадьбу Зия Камали в Уфе. Член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина объявила сбор средств на проведение государственной историко-культурной экспертизы для Усадьбы Зия Камали. Только ее результаты могут спасти здание от сноса. На это потребуется более 120 тысяч рублей.

Строительная компания ПСК-6 направила в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с мэрии Уфы за срыв строительства дома на Шота Руставели более 750 миллионов рублей. В материалах дела сказано, что застройщик требует возместить ему убытки в размере 224 миллионов рублей, еще 532 миллиона рублей он просит взыскать в качестве упущенной выгоды.

Сегодня, 8 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с молодыми учёными и руководителями вузов. В ходе диалога с представителями высших учебных заведений он заявил о намерении объединить усилия двух опорных ВУЗов республики.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы