Школьное питание, спасение усадьбы и слияние ВУЗов. Итоги дня в Башкирии

В Уфе 32 дома оказались без отопления в морозную погоду. Как сообщало управление гражданской защиты, без отопления остались дома в Октябрьском и Советском районах по улицам Комсомольская, Малая Тихорецкая и проспект Октября. В связи с произошедшим, по данным администрации Уфы, детский сад №6 и центр образования №89 временно не работают. Отопление пообещали восстановить до 9 вечера.