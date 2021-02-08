Школьное питание, спасение усадьбы и слияние ВУЗов. Итоги дня в Башкирии

В Уфе 32 дома оказались без отопления в морозную погоду. Как сообщало управление гражданской защиты, без отопления остались дома в Октябрьском и Советском районах по улицам Комсомольская, Малая Тихорецкая и проспект Октября. В связи с произошедшим, по данным администрации Уфы, детский сад №6 и центр образования №89 временно не работают. Отопление пообещали восстановить до 9 вечера.
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве обсудили вопрос школьного питания. Оказалось, что в республике возникает достаточно много жалоб на школьное питание. В пример позитивной работы он привел Московскую область, где фиксируется минимальное число обращений по качеству обедов. В правительстве будут разбираться с этим вопросом.
Богатейший застройщик Башкирии может снести Усадьбу Зия Камали в Уфе. Член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина объявила сбор средств на проведение государственной историко-культурной экспертизы для Усадьбы Зия Камали. Только ее результаты могут спасти здание от сноса. На это потребуется более 120 тысяч рублей.
Строительная компания ПСК-6 направила в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с мэрии Уфы за срыв строительства дома на Шота Руставели более 750 миллионов рублей. В материалах дела сказано, что застройщик требует возместить ему убытки в размере 224 миллионов рублей, еще 532 миллиона рублей он просит взыскать в качестве упущенной выгоды.
Сегодня, 8 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с молодыми учёными и руководителями вузов. В ходе диалога с представителями высших учебных заведений он заявил о намерении объединить усилия двух опорных ВУЗов республики.