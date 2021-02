С начала текущего года в России снизились продажи растительного масла и сахара.

Iz.ru сообщает, что с январе текущего года продажи сахарного песка в России снизились на двенадцать процентов. Аналогичная ситуация с растительным маслом - показатель снизился на девятнадцать процентов. Специалисты объяснили это рядом причин. Во-первых, во время пандемии люди больше готовили дома и закупили продукты впрок, поэтому сейчас у них запасы еще не исчерпались. Во-вторых, к снижению спроса привел рост цен на все базовые продукты питания.

