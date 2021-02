На сайте института генплана Москвы была опубликована интерактивная карта, а также карта идей для столицы Башкирии. Теперь на сайте можно ознакомиться с блоками генплана Уфы на ближайшие 20 лет. Об этом сообщает Главархитектуры Уфы.

Благодаря карте жители города могут сами рассказать, какой бы они хотели видеть Уфу и на что стоит обратить внимание. — Проект генерального плана Уфы учитывает активный рост населения, новые социально-экономические связи внутри агломерации и запросы жителей на комфортную и качественную городскую среду. Нам очень важно услышать эти запросы своевременно, чтобы генеральный план города стал результатом диалога с уфимцами, – отметил главный архитектор Уфы Олег Байдин.

