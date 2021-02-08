Оптовые цены на электроэнергию в России выросли ниже инфляции в 2020 году

Ранее “Коммерсантъ” сообщал, что стоимость электроэнергии в стране достигла максимума со времен 2016 года, а спрос при этом упал. В связи с этим общий платеж пришлось распределить на меньшее число потребителей, что обусловило повышение удельных цен. Ряд экспертов прогнозировали, что цена способна вырасти еще больше.