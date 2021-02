Оптовые цены на электроэнергию в России выросли ниже инфляции в 2020 году

Заместитель министра энергетики Павел Сниккарс дал комментарий по поводу роста оптовых цен на электроэнергию. Он отметил, что они выросли ниже фактического уровня инфляции.

Как передает ТАСС, по его словам, оптовые цены не оказывают совершенно никакого влияния на тарифы на электричество для населения страны. Они вводятся государством и устанавливаются на основе решений, которые принимались на уровне российского правительства. Сниккарс пояснил, что с позиции оптовых цен крайне важно отметить, что цену оптового рынка нельзя определить отдельными элементами - следует смотреть на их совокупность. В первой ценовой зоне, куда входят европейская часть РФ и Урал, рост стоимости достиг 3,4%. Во второй ценовой зоне, то есть в Сибирском регионе, рост составил 0,6% — это существенно ниже уровня инфляции. “Мы не наблюдаем никаких сложностей с ростом цены для прочих потребителей”, - добавил заместитель министра. Ранее “Коммерсантъ” сообщал, что стоимость электроэнергии в стране достигла максимума со времен 2016 года, а спрос при этом упал. В связи с этим общий платеж пришлось распределить на меньшее число потребителей, что обусловило повышение удельных цен. Ряд экспертов прогнозировали, что цена способна вырасти еще больше. Указывается, что основной причиной изменения этого показателя явились обязательные нерыночные надбавки. Их совокупный объем в прошлом году достиг 560 миллиардов рублей. Сейчас надбавки начисляют преимущественно за возведение электростанций по механизму договоров поставки мощности.

