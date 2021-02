Клиенты Татфондбанка рискуют не получить вклады из-за компании «Нэфис»

Из-за финансовых отношений крупнейшего банка в Татарстане - Татфондбанка - и компании “Нэфис Косметикс” клиенты кредитного учреждения могут не получить назад свои вклады.

Издание “Новые известия” сообщает, что десятого февраля в арбитражном суде будет продолжено рассмотрение дела о банкротстве Татфондбанка. В его непонятных финансовых отношениях с компанией “Нэфис Косметикс” пытаются разобраться специалисты Агентства по страхованию вкладов, которые занимаются поиском и реализацией активов финансово-кредитного учреждения. Отмечается, что четыре года назад Татфондбанк по заключенному кредитному договору выдал заем в размере трех миллиардов девятисот миллионов рублей заводу по производству синтетических моющих средств (СМС). Обеспечение по займу предоставила компания «Нэфис Косметикс» и входящий в ее группу Казанский маслоэкстракционный завод (КМЭЗ). Произведенную на заводе продукцию планировали реализовать через сеть компании “Нэфис”. Кредитно-финансовое учреждение выдало заводу часть кредита в размере трех миллиардов четырехсот миллионов рублей. Остальные деньги зависли из-за отзыва у банка лицензии. После этого представители завода по производству СМС обратились в Арбитражный суд Татарстана с требованием о внесении изменений в кредитный договор, его пролонгации и уменьшении процентной ставки. Суд пошел навстречу заемщику, и условия кредитования были изменены. Дальше компания “Нэфис Косметикс” подала в суд иск с требованием признать договоры недействительными. Суд его удовлетворил, после чего, на первый взгляд, компания могла завершить строительство завода и начать производство синтетических моющих средств. Тем не менее два года назад началась добровольная ликвидация завода и процедура признания его банкротом. Это произошло по инициативе сразу нескольких компаний, в том числе самого завода, Татфондбанка, «АКФКН» и «Нэфис Косметикс». При этом в арбитражном суде обратили внимание на несколько странностей, которые касаются завода по производству синтетических моющих средств. Во-первых, его строительство началось за три года до подачи заявки на кредитование, а оборудование было закуплено год спустя. До заключения кредитного договора был возведен каркас здания высотой в три этажа, а также были сделаны перекрытия из колонн и плит. При этом завод и компания “Нэфис Косметикс” утверждали на суде, что целевым назначением займа является строительство и на тот момент были выполнены только земляные работы, вырыт котлован и укреплен грунт. Отсюда можно сделать вывод, что в банке брали кредит на строительство здания, которое уже есть. Такое мнение выразили специалисты АСВ, которые считают, что заем на сумму более трех миллиардов рублей брался на разные финансовые операции внутри группы компаний «Нэфис», а завод по производству синтетических моющих средств построился и без кредита. Также специалисты Агентства по страхованию вкладов выяснили, что у завода есть долг перед своей материнской компанией «Нэфис», размер которого превышает миллиард рублей. При таком раскладе интересы компании могут встать выше интересов бывших вкладчиков Татфондбанка, которые не могут вернуть свои средства.

