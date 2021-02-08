Клиенты Татфондбанка рискуют не получить вклады из-за компании «Нэфис»

При этом в арбитражном суде обратили внимание на несколько странностей, которые касаются завода по производству синтетических моющих средств. Во-первых, его строительство началось за три года до подачи заявки на кредитование, а оборудование было закуплено год спустя. До заключения кредитного договора был возведен каркас здания высотой в три этажа, а также были сделаны перекрытия из колонн и плит. При этом завод и компания “Нэфис Косметикс” утверждали на суде, что целевым назначением займа является строительство и на тот момент были выполнены только земляные работы, вырыт котлован и укреплен грунт.