Глава Башкирии поручил мэру Уфы проверить детсады для детей с туберкулезом

Глава Башкирии поручил мэру Уфы проверить детсады для детей с туберкулезом

Вчера, 12:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня на еженедельном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров высказал обеспокоенность детскими садами для детей с туберкулезом. Он поручил мэру Уфы Сергею Грекову разобраться в ситуации.

В столице Башкирии создано шесть дошкольных организаций для детишек с туберкулезом.

В каждом районе у нас их по одному. Это, как правило, очень хорошие садики, шестиразовое питание, родители плату не делают, отметил Радий Хабиров.

Главе Башкирии представили отчет, что из 247 детей, посещающих учреждения, 53 — не состояли и не состоят на учете в противотуберкулезном диспансере, а также не имеют справки о наличии заболевания. Радий Хабиров допускает, что здесь произошла формальная ошибка. Но если эта информация достоверная, то, по его словам, несправедливо нахождение детей не по показаниям в таких детсадах. Градоначальнику Сергею Грекову он поручил проверить данные сведения.

детский садБашкирияУфа
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