Глава Башкирии поручил мэру Уфы проверить детсады для детей с туберкулезом

Сегодня на еженедельном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров высказал обеспокоенность детскими садами для детей с туберкулезом. Он поручил мэру Уфы Сергею Грекову разобраться в ситуации.

В столице Башкирии создано шесть дошкольных организаций для детишек с туберкулезом. В каждом районе у нас их по одному. Это, как правило, очень хорошие садики, шестиразовое питание, родители плату не делают, отметил Радий Хабиров. Главе Башкирии представили отчет, что из 247 детей, посещающих учреждения, 53 — не состояли и не состоят на учете в противотуберкулезном диспансере, а также не имеют справки о наличии заболевания. Радий Хабиров допускает, что здесь произошла формальная ошибка. Но если эта информация достоверная, то, по его словам, несправедливо нахождение детей не по показаниям в таких детсадах. Градоначальнику Сергею Грекову он поручил проверить данные сведения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter