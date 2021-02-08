Глава Башкирии поручил мэру Уфы проверить детсады для детей с туберкулезом

Главе Башкирии представили отчет, что из 247 детей, посещающих учреждения, 53 — не состояли и не состоят на учете в противотуберкулезном диспансере, а также не имеют справки о наличии заболевания. Радий Хабиров допускает, что здесь произошла формальная ошибка. Но если эта информация достоверная, то, по его словам, несправедливо нахождение детей не по показаниям в таких детсадах. Градоначальнику Сергею Грекову он поручил проверить данные сведения.