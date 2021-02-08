Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области оказался в больнице после ареста

Как пишет ФедералПресс, 62-летний Аркадий Янковский был арестован на восемь суток 28 января за то, что он организовал несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального. По словам экс-парламентария, четыре дня его держали в холодной камере, где он и простудился, у него поднялась температура. Далее он был переведен в теплую камеру. Он также выразил жалобы на громкое радио, яркий свет в течение круглых суток и плохие тюремные койки в спецприемнике. 5 февраля бывший депутат был отпущен.