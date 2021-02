С начала пандемии российские финансовые учреждения нарастили выручку в полтора раза с помощью денежных переводов физических лиц.

По сообщению iz.ru, рост выручки кредитно-финансовых учреждений за прошлый год составил от двадцати шести до девяносто процентов. Доходы банков от переводов физических лиц включают комиссии за перечисление денежных средств с одного счета на другой и коммунальные платежи. За 2020 год в данном направлении банки заработали семьдесят один миллиард рублей, что почти на пятьдесят процентов больше, чем за позапрошлый год.

