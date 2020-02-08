В Башкирию идут сильные морозы до минус 27 градусов
Вчера, 16:28ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Синоптики предсказали такое похолодание в ночное время.
В ближайшие пару дней по Башкирии большую часть Башкирии накроет циклон, который принесет снежные заносы и усилит осадки в виде мокрого снега.
В ночное время сегодня, с 8 на 9 февраля, будет сильное похолодание. Температура воздуха может понизиться до минус 17 или минус 22 градусов. При прояснениях мороз может усилиться до минус 27 градусов.
Днем воздух прогреется до минус 9 минус 14 градусов.
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