В Башкирию идут сильные морозы до минус 27 градусов

В ближайшие пару дней по Башкирии большую часть Башкирии накроет циклон, который принесет снежные заносы и усилит осадки в виде мокрого снега.

В ночное время сегодня, с 8 на 9 февраля, будет сильное похолодание. Температура воздуха может понизиться до минус 17 или минус 22 градусов. При прояснениях мороз может усилиться до минус 27 градусов.