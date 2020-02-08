Пока известны анализы лишь пятой части жителей Башкирии с подозрением на коронавирус

Пока в Башкирии не выявлены носители коронавируса, при этом известны результаты анализов еще не всех жителей республики, которые были госпитализированы после прибытия из Китая с повышенной температурой.

Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов на совещании в правительстве Башкирии.

По его словам, по данным на 5 февраля в регионе зафиксировано 25 случаев ОРВИ среди авиапассажиров, прилетевших из Китая в последнее время. 15 человек из них – уфимцы.

При этом пока были подтверждены отрицательные результаты исследований на коронавирус лишь у пятерых из них. Напомним, материалы на исследования отправляются в Новосибирск, в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор».

После госпитализации таких людей, у которых появилась повышенная температура после возвращения из Китая, в местах их проживания проводилась дезинфекция.

Кстати, вчера Медиакорсеть сообщала об одном из таких случаев, который шокировал жильцов многоквартирного дома. Проводившие дезинфекцию специалисты, видимо, следуя своим инструкциям, не предупредили их о причинах своих действий и тем самым повергли в панику.