Мороз и солнце: в Башкирии опять резко понизилась температура воздуха

Сегодня, 8 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная и по-зимнему морозная погода.

В течение дня возможны небольшие осадки в виде снега, на дорогах сохраняется гололедица и снежный накат.

Температура воздуха в ночное и утреннее время от минус семи до минус 12 градусов, но местами столбик термометра может опуститься и до минус 17 градусов.

Днем воздух прогреется до минус четырех или минус девяти градусов.