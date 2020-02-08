Мороз и солнце: в Башкирии опять резко понизилась температура воздуха
Вчера, 09:46ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Температура может опуститься до минус 17 градусов.
Сегодня, 8 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная и по-зимнему морозная погода.
В течение дня возможны небольшие осадки в виде снега, на дорогах сохраняется гололедица и снежный накат.
Температура воздуха в ночное и утреннее время от минус семи до минус 12 градусов, но местами столбик термометра может опуститься и до минус 17 градусов.
Днем воздух прогреется до минус четырех или минус девяти градусов.
В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
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