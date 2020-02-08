Карантин по гриппу объявлен в школах уже двух городов Башкирии
Вчера, 12:10ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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К Уфе присоединился Нефтекамск.
Накануне, 7 февраля, стало известно, что карантин в учебных заведениях решено объявить во всех школа Нефтекамска. Об этом сообщило БСТ со ссылкой на министерство образования РБ.
Карантин в школах Нефтекамска начнет действовать в понедельник, 10 февраля. Как и в Уфе, он пока продлится неделю. Цель данного мероприятия - предотвратить распространение вируса среди детей.
Напомним, о карантине в школах и дошкольных учреждениях Уфы вчера объявила столичная мэрия. Учителям рекомендовано организовать занятия с детьми дистанционно.
По данным министерства образования РБ, к 7 февраля в Башкирии на карантин были закрыты уже 167 школ и 10 детских садов.
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