Карантин по гриппу объявлен в школах уже двух городов Башкирии

Накануне, 7 февраля, стало известно, что карантин в учебных заведениях решено объявить во всех школа Нефтекамска. Об этом сообщило БСТ со ссылкой на министерство образования РБ.

Карантин в школах Нефтекамска начнет действовать в понедельник, 10 февраля. Как и в Уфе, он пока продлится неделю. Цель данного мероприятия - предотвратить распространение вируса среди детей.

Напомним, о карантине в школах и дошкольных учреждениях Уфы вчера объявила столичная мэрия. Учителям рекомендовано организовать занятия с детьми дистанционно.