Иностранные студенты из Уфы обратились к Папе Римскому с просьбой о защите друга

Накануне, 7 февраля, стало известно, что иностранные студенты, обучающиеся в вузах Уфы, отправили прошение в Ватикан самому Папе Римскому. Об этом сообщил председатель Союза африканских студентов Башкирии Шаби Доко Апполинэр.

- Мы попросили Папу проявить мудрость и сострадание и вмешаться в ситуацию, чтобы спасти человека, который, по нашему мнению, задержан незаконно и очень страдает. Надеемся, что наша просьба будет услышана, ведь Айо Осиа – такой же католик, как и Папа Римский. И значит, может надеяться на его заступничество, - пояснил Шаби Доко Апполинэр.

Из содержания письма следует, что,с юридической точки зрения, в действиях правоохранительных органов Башкирии по отношению к задержанному 24-летнему нигерийцу усматривается целый комплекс нарушений.

- Абсолютно все доказательства вины опровергались ответами на запросы адвоката, более того, в ходе адвокатского расследования были выявлены неоднократные факты фальсификации со стороны чиновников, - заявляют авторы письма.

В частности, допрошенный в судебном заседании действующий следователь Следственного комитета заявил, что будучи студентом, по просьбе следователя расписался в пустом протоколе изъятия личных вещей Айо.

Кроме того, в обращении делается акцент на том, что Айо, будучи иностранным гражданином, без уведомления посольства целые сутки (со 2 на 3 января 2019 года) фактически был лишен свободы и незаконно содержался в здании городской полиции. Следственные действия были проведены с ним в ночное время суток (с 3 на 4 января), а оформлены были уже вечером 3 января.

Выяснилась и еще одна интересная подробность: адвокат, который был первоначально предоставлен следователем, фактически не защищала Айо и не написала каких-либо замечаний на действия следователя. А позднее, после этого дела, данный адвокат стал официально работать следователем следкома.

- К сожалению, доводы Айо и его адвоката игнорировались как в ходе следствия, так и суда. Как же можно не обращать внимание на грубейшие нарушения, ответственность за которые предусмотрена не только Законами России, но и международными актами! – выражают возмущение авторы обращения.

Напомним, обвиняемый нигериец Айо (таким именем Осиа А.Э. представлялся при знакомстве) находится в России с 2013 года, он уже получил высшее образование и продолжил обучение на 1 курсе магистратуры. По словам его знакомых, об Айо все они всегда были хорошего мнения и характеризуют его исключительно с положительной стороны, как доброго и отзывчивого молодого человека. В общественных мероприятиях университета Айо всегда принимал активное участие, а в свободное от учебы время он преподавал английский язык.

Поэтому его задержание по подозрению в изнасиловании и ограблении проститутки, случившееся в начале января 2019 года, стало для всех шоком.

Основанием для задержания стало заявление от 41-летней уфимки Марии Л., которая сообщила, что молодой африканец напал на нее, ограбил и изнасиловал 31 декабря 2018 года.

Пикантность ситуации придал тот факт, что женщина занимается проституцией и даже не скрывает своего рода занятий.

После, история Айо уже не раз звучала на федеральных телеканалах и получила широкий резонанс не только в России, но и за рубежом. Известность она также получила за счет видеообращений, которые записывали близкие и друзья парня, заявлявшие, что не может быть виновным. 29 октября, в соцсетях появилось видеообращение Осиа Тони Эбитими, родного брата Айо.

Сам обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что секс с потерпевшей у него произошел по взаимному согласию, а вещи у нее он забрал в качестве залога, поскольку ранее проститутка украла у него 500 долларов. Параллельно с видеообращениями африканских студентов в защиту Айо в интернете развернулись акции, в которых принимают российские проститутки, требующие защитить их права.