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Иностранные студенты из Уфы обратились к Папе Римскому с просьбой о защите друга
Сюжеты:
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Иностранные студенты из Уфы обратились к Папе Римскому с просьбой о защите друга

Вчера, 10:59ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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