Глава Башкирии рассказал, как «стимулировал» власти и строителей ради новой школы
Вчера, 18:22ОбществоТатьяна МайороваФото: Facebook.com
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Событие произошло в Абзелиловском районе республики.
Сегодня, 8 февраля, в деревне Тупаково в Абзелиловском районе Башкирии состоялось долгожданное открытие школы. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.
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Школа на 120 ученических мест совмещена с детским садом на 60 мест.
Радий Хабиров уточнил, что данный объект строили несколько лет, дело сдвинулось с мертвой точки только после его личного вмешательства и «стимулирования» местной администрации и застройщика.
Судя по всему, глава Башкирии доволен результатом, потому что он уточнил, что школа получилась добротная и современная.
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