Глава Башкирии рассказал, как «стимулировал» власти и строителей ради новой школы

Сегодня, 8 февраля, в деревне Тупаково в Абзелиловском районе Башкирии состоялось долгожданное открытие школы. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

Школа на 120 ученических мест совмещена с детским садом на 60 мест.

Радий Хабиров уточнил, что данный объект строили несколько лет, дело сдвинулось с мертвой точки только после его личного вмешательства и «стимулирования» местной администрации и застройщика.