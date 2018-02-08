Жители Нагаево под Уфой пожаловались в прокуратуру на плохие дороги

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После вмешательства прокуратуры в поселке может появиться освещение и ровные дороги.
Жители поселка Нагаево обратились в прокуратуру из-за отсутствия освещения и плохого состояния дорог, сообщили в пресс-службе уфимского ведомства.
В 2013-2016 годах в поселке построили сети наружного освещения, которые фактически не функционируют и не подключены к электросетям. Многие дороги не пригодны для пользования - все в колеях и ямах и не соответствуют установленным нормам.
Прокурор в судебном порядке потребовал от муниципалитета обеспечить в Нагаево освещение и отремонтировать дороги.
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