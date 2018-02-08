Все поликлиники Москвы оснастят электронными табло
Сегодня, 16:32Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
До конца этого года во всех районных поликлиниках столицы появятся информационные табло электронной очереди на прием.
Как пишет газета «Известия» 8 февраля, для пациента табло будет содержать следующие данные: номер талона и кабинет принимающего специалиста. Сейчас в Москве уже установлено более трехсот таких табло, в том числе – и в детских поликлиниках.
Предполагается, что электронная очередь оптимизирует время работы врача и ожидание приема пациентом.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей