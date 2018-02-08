В Уфе во дворе сгорел Lexus NX 200

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Владелица автомобиля ищет свидетелей произошедшего.
8 февраля во дворе дома по адресу Проспект Октября 24/2 с 2:55 до 3:20 сгорел Lexus NX 200, сообщили в сообществе «БашДТП».
Сейчас владелец автомобиля Наталья ищет свидетелей случившегося. Если вы стали очевидцем происшествия, позвоните по телефону +79996222666.
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