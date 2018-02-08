В Уфе решили создать альтернативную Общественную палату

Сегодня общественники обсудили ее название.

Сегодня в Уфе на базе региональной общественной организации по развитию местного самоуправления (РОО РМС) прошло собрание общественников, на котором было принято решение о создании новой Общественной палаты (ОП), альтернативной уже действующей в Башкирии.

В собрании приняли участие активисты РОО РМС, «Левого фронта», движения «Народовластие», общественной организации по поддержке и развитию молодых юристов. Среди участников собрания можно было увидеть исполнительного директора РОО «За права человека и гражданина» Альмиру Жукову, общественников Леонида Бирюкова, Сагита Исмагилова, Анвера Юмагулова и предпринимателя Айрата Мукминова.

Главной причиной создания альтернативы уже действующей ОП РБ участники собрания назвали то, что их не устраивает, как она работает.

- ОП РБ – мертворожденная организация, необходимо создать общественную палату, выбранную народом, а не назначенную правительством, - высказалась, например, Альмира Жукова.

- Конкуренция дает качество, и создание альтернативной ОП даст толчок и действующей палате, - сказал молодой участник собрания Андрей.

Собрание носило организационный характер, и поэтому сегодня все свелось к обсуждению названия палаты. Параллельно говорили и о ее задачах.

- Власть «зашлакована», забюрократизирована, - считает Леонид Бирюков. - Я раньше думал, что надо только до нее достучаться. Но потом понял, тебя выслушают, запишут твои жалобы, а потом нулевая деятельность. Нам мешает то, что у нас мало сил, и у каждого свой коридор. Хотя все мы хотим изменить мир к лучшему. И поэтому нам надо объединяться.

- Наши права заменили инструкциями, какие-то внутриведомственные документы растоптали Конституцию, - добавил Айрат Мукминов.

Из целого ряда названий новой Общественной палаты большинство голосов набрали два варианта: Гражданская палата (ГП) и Гражданская общественная палата (ГОП). Окончательное решение, как будет называться новое объединение общественников, решили перенести на неделю, пригласив к обсуждению и тех, кто не смог сегодня придти по разным причинам.

- Ну вот, будут нас ГОПниками называть, - в кулуарах обсуждали варианты названия общественники.