В МВД Башкирии в 2017 году поступило около 2200 заявлений о пропавших

За последние 5 лет количество обращений сократилось на 60%.

В прошлом году в МВД Башкирии поступило около 2200 заявлений о розыске пропавших людей, сообщил на пресс-конференции управляющий начальник отдела розыскной работы Управления уголовного розыска МВД по РБ Артур Галлямов. Более 1,9 тыс. человек были найдены в течение 10 дней с момента подачи заявления, местоположение оставшихся 200 было установлено в ходе дальнейших розыскных мероприятий, еще около 45 человек (из них 5 несовершеннолетних, старше 14 лет) в настоящее время находятся в розыске.

По словам Артура Галлямова, ежедневно в правоохранительные органы в среднем поступает от 5 до 15 сообщений о безвестном исчезновении людей.

При этом, как отметил он, за последние пять лет количество обращений сократилось на 60%.

Всего же на сегодняшний день, за последние 15 лет без вести пропали около 780 человек.

Артур Галлямов пояснил, в случае исчезновения человека, в полицию нужно обратиться незамедлительно.

- Есть какое-то состоявшееся мнение у граждан, что должно пройти какой-то промежуток времени. Кто-то говорит 10 дней, кто-то говорит 3-2 дня. Никаких промежутков времени не должно быть. Если у вас есть какие-то основания полагать, что что-то случилось с человеком, сразу же незамедлительно обращайтесь в любой отдел полиции, - сказал Артур Галлямов.

Исходя из ситуации правоохранительные органы примут необходимые меры для оперативного поиска пропавшего, в том числе могут обратиться за помощью к волонтерам, могут распространить информацию в социальных сетях и помочь в розыскных мероприятиях..

- Чем раньше обратится, тем больше возможностей, оперативно найти человека, - сказал Артур Галлямов.