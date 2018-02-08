В Башкирии рассмотрят дело бывшего директора «Дуслык-Строй»

Напомним, мужчина, создав видимость строительства жилого многоквартирного дома в центре Уфы, заработал около 307 млн рублей, обманув 99 граждан, купивших в доме квартиры. Все деньги члены группировки, в состав которой входили руководитель ЖСК Разиф Абдрашитов и директор подрядной компании «Энерготехсервис» Андрей Чеботарев, потратили на собственные нужды: недвижимость за рубежом, иномарки и т. д. Исполнять свои обязанности в планы преступников не входило.