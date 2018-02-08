В Башкирии похолодает до – 28

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Сегодня и завтра осадков не ожидается.
Источник: Башгидромет
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. Как следует из данных синоптиков, сегодня, 8 февраля, осадков не ожидается. Температура воздуха днем -4,-9°, местами до -14°.
В пятницу, 9 февраля, температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днем -4,-9°, местами до -14°.Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.
В субботу, 10 февраля, ожидается небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -23,-28°, днем -4,-9°, местами до -14°.
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