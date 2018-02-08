Иски АСВ не коснутся добросовестных вкладчиков

В России развернулся скандал вокруг исков АСВ к бывшим вкладчикам банков-банкротов, которые за несколько дней до ликвидации финансовых организаций сняли все средства со своих счетов. В Интернете начала появляться информация о том, что люди могут остаться без своих денег.

Однако, как сообщили представители Агентства по страхованию вкладов, корпорация оспаривает только незаконные действия, которые поставили под угрозу выплаты большинству вкладчиков.

Как сообщает издание «Новые известия», судебные разбирательства грозят не всем вкладчикам, которые сняли деньги. Особый интерес судебных инстанций направлен лишь на тех, чьи действия за несколько дней до банкротства банка были незаконными и шли в ущерб другим клиентам финансовой организации. К ним относятся снятие крупных сумм, разделение счетов и наличие выходящих за баланс и фиктивных вкладов. В агентстве обратили внимание на то, что суммы менее 1,4 миллиона рублей совершенно не оспариваются. АСВ объявило о том, что не разделяет вкладчиков на крупных и мелких, а выступает за равноправное положение. Изъятые суммы войдут в общую конкурсную массу, после чего все пострадавшие вкладчики получат положенное по закону возмещение.

В средствах массовой информации начали появляться скандальные и обеспокоенные материалы сразу после того, как АСВ подали иски к бывшим клиентам Татфондбанка (ТФБ), Интехбанка и Военно-Промышленного банка (ВПБ). Журналисты писали о том, что агентство хочет отобрать законные средства честных граждан, которые просто забирали свои деньги, не зная ни о каких ограничениях по снятию наличных средств. Такие размышления являются очень сомнительными. Например, одним из таких «несправедливо обиженных» вкладчиков является бывший сотрудник ТФБ Руслан Башаров, который недолгое время являлся заместителем управляющего банка. Башаров снял более 17 миллионов рублей за несколько дней до введения Центробанком временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов ТФБ. Арбитражный суд Республики Татарстан признал эту сделку недействительной и потребовал вернуть средства в банк. В данной ситуации АСВ действовало по закону, вернув в конкурсную массу средства, выведенные незаконным путем.