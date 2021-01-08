Врач ковид-госпиталя из Уфы с коллегами начали давать бесплатно консультации

Врач ковид-госпиталя из Уфы с коллегами начали давать бесплатно консультации

Вчера, 10:36ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Instagram
Глеб Глебов готов ответить на вопросы тех, кто болеет коронавирусом либо недавно перенес это заболевание.

Накануне, 7 января, стало известно, что врач ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов вместе со своими коллегами начали проводить бесплатно онлайн-консультации по поводу заражения коронавирусом и лечения этого недуга.

Глеб Глебов пояснил свое решение рядом причин. Одной из них является тот факт, что к нему обращаются за советом заболевшие люди со свежими назначениями от терапевтов, в которых фигурируют антибиотики, которые врачи рекомендуют принимать лишь в крайних случаях.

Вдобавок, по его мнению, реальная ситуация с распространением коронавируса часто отличается от официальных сводок. Так, если раньше чиновники старались успокоить население, когда нужно было предупреждать о росте заболеваемости, теперь же, наоборот, судя по комментариям представителей минздрава РБ, складывается напряженная обстановка, хотя новый инфекционный центр, наоборот, наполовину пуст.

Проводить такие виртуальные приемные дни медики собираются ежемесячно. После двух сеансов консультации получили уже около 200 человек.

- В свое время очень многие помогали мне в сложное время — сейчас это делаю я, - так объяснил Глебов свое решение.

Более подробную информацию о консультациях можно уточнить на страницах Глебова в соцсетях.

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