Врач ковид-госпиталя из Уфы с коллегами начали давать бесплатно консультации

Глеб Глебов пояснил свое решение рядом причин. Одной из них является тот факт, что к нему обращаются за советом заболевшие люди со свежими назначениями от терапевтов, в которых фигурируют антибиотики, которые врачи рекомендуют принимать лишь в крайних случаях.