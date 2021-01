В Башкирии горожане перед Новым годом покупали больше сладости, а сельчане - майонез

Специалисты Башкортостанстата провели интересное исследование покупательских предпочтений жителей Башкирии.

Башкортостанстат опубликовал любопытные данные о покупках, которые жители Башкирии делали в преддверие Нового 2021 года. Уточним, что речь идет о продуктах питания. Так, по данным ведомства, выявились явные отличия в предпочтения городского и сельского населения республики. Если горожане больше всего приобретали сладости (34,6% участников исследования), то сельчане усиленно запасались майонезом и соусами (28,5%). Отметим, к слову, что в приобретении майонеза и разных соусов к салатам горожане тоже не отстали, его купили в конце прошлого года 30,5% участников опроса. Затем по частоте упоминания следуют снеки и чипсы (11,9%) и газировка (6,1%). В селах пропорция примерно такая же, но торты и пирожные сельчане почему-то игнорируют, о них упомянули всего 3,3% опрошенных. Возможно, это связано с личными кулинарными способностями сельчан.

