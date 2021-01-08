Скандалы-2020: какие события в жизни Башкирии вызвали сильный резонанс в прошлом году

Очень много копий было сломано вокруг статистики смертности от пневмонии, которую минздрав Башкирии упорно не желал обнародовать, давая тем самым немало поводов для подозрений. В итоге точные данные были опубликованы только по прямому указанию главы Башкирии Радия Хабирова, которое он дал в ходе встречи с главными редакторами местных СМИ. Впрочем, с тех пор мало что изменилось, и ни текущие данные о смертности больных пневмонией, ни их общее число минздрав так и не публикует.