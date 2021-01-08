Скандалы-2020: какие события в жизни Башкирии вызвали сильный резонанс в прошлом году

Вне конкурса – коронавирус
Безусловными лидерами по части разнокалиберных скандалов стали события, связанные с пандемией коронавируса.
Так, уже в январе в Уфе в одной из столичных школ по настоянию родителей отказались принять на практику студентов из Китая, проходивших обучение в Башгоспедуниверситете.
Ближе к весне много забот властям доставили бесстрашные туристы, в марте и апреле отправившиеся на отдых в зарубежные страны. Многие из них долго не могли вернуться домой из поездок и забрасывали близких призывами на помощь
В похожей ситуации оказались многочисленные вахтовики, застрявшие в командировках.
Первые комплекты продуктовых наборов для школьников, вынужденных заниматься дистанционно, настолько возмутили родителей, что они готовы были отправить их главе Башкирии. Но со вторыми комплектами ситуация уже заметно улучшилась.
На всю страну прогремела история с объявлением карантина после вспышки коронавируса в РКБ имени Куватова. До сих пор никто не может поручиться, что известно точное число пациентов и медработников, заразившихся коронавирусом и пневмонией тогда, а также скончавшихся после заражения.
Mkset опубликовал расследование о факте неправомерного пребывания в РКБ двух подруг бывшего главврача Эльзы Сыртлановой во время карантина. Итогов проверки по данному факту минздрав до сих пор не сообщил.
Зато на церемонии празднования дня медика в Башкирии в мае Эльза Сыртланова получила почетную грамоту за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Следом за РКБ возникли такие же проблемы в больницах Белебея, Стерлитамака, Сибая и других городов и районных центров республики. Об этом мы тоже не раз подробно писали.
Скандалом обернулась проверка факта смерти медсестры Белебеевской ЦРБ Елены Никоноровой. Один из телеграм-каналов опубликовал скриншоты её электронной истории болезни, на которой было видно, как удалилась информация о заражении женщины коронавирусом. Итоги проверки данного факта минздрав тоже так и не опубликовал.
Болью в сердцах многих родителей отозвалась смерть 19-летнего Ранэля Шамсутдинова, которого медики не смогли спасти от опухоли мозга. Необходимое для этого оборудование имелось в РКБ, которая была закрыта на карантин. Обещанный прилет медиеов из Москвы так и не случился. Родные Ранэля даже выходили на пикеты к Дому правительства в Уфе. В итоге парень умер.
На всю Россию прогремела еще одна больница из Башкирии – Архангельская ЦРБ, главный врач которой решила запереть на ночь в изоляторе, расположенном рядом с моргом, двух медсестер, убиравшихся в палате после отъезда женщины, у которой был выявлен коронавирус. Скандал зашел так далеко, что главврач Людмила Хатмуллина лишилась должности, а ее бывшие подчиненные рассказали, как их буквыально выживали из больницы.
Очень много копий было сломано вокруг статистики смертности от пневмонии, которую минздрав Башкирии упорно не желал обнародовать, давая тем самым немало поводов для подозрений. В итоге точные данные были опубликованы только по прямому указанию главы Башкирии Радия Хабирова, которое он дал в ходе встречи с главными редакторами местных СМИ. Впрочем, с тех пор мало что изменилось, и ни текущие данные о смертности больных пневмонией, ни их общее число минздрав так и не публикует.
В течение прошлого года было опубликовано несколько материалов об ущемлении прав медиков. Это были и водители «скорой помощи», вынужденные спать на полу, и медики, не получающие положенные им ковидные выплаты, и хронические жалобы на нехватку лекарств как в стационарах, так и в аптеках.
Студенты БГМУ и их родители выступили резко против «добровольно-принудительной» практики будущих врачей в условиях пандемии. В ответ посыпались обвинения в трусости и корысти. Но потом Радий Хабиров поручил не трогать студентов, которые не хотят работать без оплаты за труд, отметив, что «Бог им судья».
Много претензий прозвучало по поводу масочного режима. В конце декабря один такой скандал произошел на борту самолета, а второй – с участием депутата Артура Саттарова.
Притом, что еще весной Башкирия прославилась, как регион, в котором был вынесен первый в России штраф за нарушение масочного режима, который, впрочем, потом удалось отменить.
Ну, и, конечно же, невероятная история с граффити возле РКБ, которое усилиями чиновников стало посмешищем на весь мир. Широко известный красноречивый жест, который нарисованный врач должен был показывать возбудителю коронавируса, по настоянию чиновников, а также некой группы поборников морали, три раза менялась, пока не превратилась в банальный кулак, не допускающий лишних толкований.
Между национализмом и экологией
Среди прочих событий 2021 года можно выделить несколько скандалов, которые безусловно, останутся в памяти жителей региона (и не только у них).
МУП «Уфаводоканал» попал под проверку Башкирской природоохранной прокуратуры за то, что попытался вывезти вредные илистые отложения на сельхозугодия в Уфимском районе республики.
Политические скандалы в начале года начались с продолжительного выяснения отношений между писательницей и сценаристом Зухрой Буракаевой и местной редакцией издания «КоммерсантЪ» после публикации фотографии её матери рядом с материалом «Националистов подтягивают к экстремизму». Разрешить мирным путем этот конфликт не удалось, после чего состоялось заседание президиума Всемирного курултая башкир, участники которого попытались устроить публичную порку представителям негосударственных СМИ. Неприятный осадок после этого события у многих остался до сих пор.
Последовавшие за этим иски к экс-главреду «Коммерсанта» Наталье Павловой и ряду изданий, опубликовавших информацию о выделении могил под ковидные захоронения, а затем многотысячный иск к редакции портала Уфатайм за публикацию видео с избиением ребенка, воспринимались уже как логическое продолжение неприятной февральской «истории с башкирской фотографией в «Коммерсанте».
Много комментариев вызвало выступление башкирской активистки Рамили Саитовой с претензиями в адрес армян, проживающих в Башкирии. В итоге активистка угодила за решетку за публичные призывы к экстремизму.
В начале ноября в селе Кармаскалы прошли задержания активистов, которые приезжали в поселок якобы для того, чтобы устроить разборки с местными армянами, притеснявшими башкир. Позднее участники истории признались, что выдумали историю с армянами.
Историей года, мало уступающей по накалу страстей ситуации с коронавирусом, можно назвать оборону шихана Куштау, где экозащитники вместе с населением выступили против представителей БСК и местной власти, пытавшихся вырубать лесопосадку для подготовки разработки шихана как источника сырья для БСК.
После скандала вокруг Куштау «Русская медная компания» объявила об отказе от разработки месторождения меди в Абзелиловском районе Башкирии.
Когда чиновники в ударе
С экологией и коррупцией в равной степени оказалось связано дело о махинациях в дирекции Особо охраняемых природных территорий Башкирии.
Еще целая серия скандалов была связана с именами чиновников.
Так, глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Владимир Кожанов, буквально прославившийся на всю страну после того, как обматерил односельчанина в своем кабинете, принес свои извинения.
Чудом удалось избежать увольнения главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову, который без стеснения крыл отборным матом людей во время событий на Куштау. В итоге чиновник извинился за свое поведение и все-таки остался при должности.
На бывшего главу Белорецкого района Владислава Миронова и на нескольких других чиновников района возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при выделении аварийного жилья сиротам.
Много шума было вокруг скандала с участием высокопоставленного чиновника Белого дома и госинспектора Рыбнадзора республики, который попытался задержать сановнего рыбака за браконьерство.
Над главой Кугарчинского района Башкирии нависло обвинение в хищении 26 млн рублей.
Кульминацией приключений представителей власти Башкирии стал видеоклип, снятый новым руководителем Общественной палаты республики Ростиславом Мурзагуловым в жесткой стилистике Алишера Моргенштерна.
Справедливости и благоустройству вопреки
Попала на экраны федеральных телеканалов сирота из Уфы Наталья Зырянова, которая встала на колени на фоне Дома правительства в Уфе и попросила главу Башкирии выделить ей жилье. Скандал был громкий, но он вскоре потонул в потоке коронавирусных новостей. Кстати, Наталья до сих пор новую квартиру так и не получила.
Неожиданно громкой стала эпопея с реконструкцией Советской площади, когда её участники спилили уфимские липы на соседней улице. Спасти деревья, которые являются символом башкирской столицы, общественникам, к сожалению, не удалось.
В течение года в Уфе прошла серия громких пикетов. Так, не раз выходили с протестами жильцы домов по улице Руставели, возле которых компания ПСК-6 планировала возвести многоэтажный дом. Их протесты все-таки дали результат, и решение о строительстве дома было отозвано.
Пикет возле башкирского Белого дома устроили объявившие голодовку педагоги художественной школы в Уфе. Они все еще пытаются добиться справедливости и вернуть на работу бывшего директора Сергея Андреева.
Жители дома № 5 на улице Конституции в Уфе принесли к зданию тазик с вещами и стиральным порошком, предложив мэрии провести генеральную уборку.
Тема благоустройства в конце года завершилась громким аккордом в виде истории с установкой шумозащитных экранов на «красной линии» напротив Парка Победы.
Немного секса и Уголовного кодекса
В феврале 2020 года большой переполох вызвало внезапно появившееся на официальном сайте администрации Уфы странное предложение интимного свойства на официальном сайте администрации Уфы обнаружили журналисты.
В течение года получили продолжение секс-скандалы с изнасилованием уфимской проститутки нигерийским студентом, а также с изнасилованием экс-дознавательницы полиции её бывшими руководителями.
Под занавес года отказался от своих показаний главный фигурант дела об убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина и заявил, что сам придумал версию с обвинением коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева в заказе убийства своего зама.
Многие скандалы, взявшие свое начало в 2020-м году, получат свое продолжение и в наступившем 2021-м году. Следите за нашими публикациями.