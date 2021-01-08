Плюс 165, минус 2. Минздрав Башкирии дал свежие данные о ситуации с коронавирусом

К сожалению, добавились печальные новости по этой теме. Стало известно еще о двух случаях смерти пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. Общее число погибших от ковида, опять же по официальным данным, на сегодняшний день составляет 154 человека.