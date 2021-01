Плюс 165, минус 2. Минздрав Башкирии дал свежие данные о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 8 января, оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Башкирии сообщил свежую сводку.

По данным минздрава Башкирии, за минувшие сутки в республике было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число инфицированных жителей республики, по официальным данным, за все время пандемии достигло 20 407 человек. Выписаны после выздоровления от ковида за сутки 16 человек, всего же за время пандемии справился с этим недугом 15 351 житель республики. К сожалению, добавились печальные новости по этой теме. Стало известно еще о двух случаях смерти пациентов с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией. Общее число погибших от ковида, опять же по официальным данным, на сегодняшний день составляет 154 человека. За сутки было проведено 7 992 исследования, обследовано 7 770 человек.

