Лучшие авторские колонки 2017 года, по версии редакции МКСЕТ

2017 год был богат на события и хорошие статьи, мы решили вам напомнить о самых интересных авторских колонках прошедшего года по мнению редакции МКСЕТ.

Тексты в раздел «мнения» редко пишут штатные корреспонденты «Медиакорсети», это всегда творчество наших читателей, которое они присылают нам на электронную почту. В редакции все без исключения тексты вычитываются и обсуждаются, и если они могут заинтересовать наших читателей, при этом не содержат резких и необоснованных обвинений в чей-то адрес, мы их публикуем.

За прошедший год «Мнений» набралось несколько десятков, мы отобрали пятёрку самых читаемых, чтобы ещё раз напомнить вам, о чем писали колумнисты в 2017 году.

Первое что мы хотели напомнить нашим читателям это отмена льгот в школьных садах. Тогда в марте Елена Вавилова сходила на родительское собрание в детский сад куда ходит её ребёнок, свои впечатления она описывает в материале «Дети становятся роскошью».

Следующий текст, на который мы хотим обратить ваше внимание тоже касается образования, только уже школьного, но как нам видится описываемая проблема характерна не только для школ, а для всей системы образования. «Школа мертва, а мы еще нет» считает Лилия Хабибова.

От проблем образования переходим к проблемам «культурным». В колонке «Культурные гранты в Башкирии - что не так?» экс худрук и дирижёр Национального симфонического оркестра Башкирии Рустэм Сулейманов делится с читателями своими мыслями относительно выделения грантов министерством культуры региона.

Торговый центр «Европа» и фабрика «Мир», офис крупной уфимской компании ещё не достроенный, но уже сгоревший, столица Башкирии помнит много резонансных пожаров. К счастью в этом году Уфа не прогремела на всю Россию новостями о подобных случаях, поэтому эксперт в области обеспечения пожарной безопасности Константин Кузнецов анализирует крупный пожар в московском торговом центре, попутно рассуждая о том, может ли это повториться в Уфе. «Пожар в московском торговом центре. Возможно ли повторение в Уфе?».

Публицист Шамиль Валеев и по совместительству директор агентства «Медиакорсеть» говорящий «рахмат» Рустэму Хамитову, чуть было не стал новым интернет мемом. Текст «Десять «рахматов» Хамитову» опубликованный в ноябре 2017 года, стал одним из самых читаемых материалов месяца, а уж сколько копий было поломано в обсуждениях в социальных сетях не счесть. Такие колонки стоит перечитать.