Возвращение в школу, «небесный» пенис и имидж госорганов. Итоги дня в Башкирии

Возвращение в школу, «небесный» пенис и имидж госорганов. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:00ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкирии 7 декабря.

Сегодня, 7 декабря, более 145 тысяч школьников республики наконец-то вернулись за парты, однако около 750 учеников, по решению родителей, остались на дистанте. Теперь ребята, у которых ранее подтвердился коронавирус, должны предоставить справку.

Рэпер из Уфы Моргенштерн засветился на программе «Давай поженимся». Ведущая Лариса Гузеева опубликовала видео-бекстейдж со съемок. Музыкант стоял на сцене в строгом костюме без пиджака, а рядом с ним девушка пела новогоднюю песню. Остаётся только гадать, действительно ли Алишер пришёл искать себе спутницу жизни.

Верховный суд Башкирии назначил рассмотрение дела об изнасиловании дознавательницы из Уфы на 14 декабря. Отметим, что в качестве обвиняемых выступают три её коллеги из полиции.

Башкирия вновь попала в поле зрения урбаниста и блогера Ильи Варламова. На этот раз он высказался по поводу иска администрации Нефтекамска к авиакомпании «Победа», пилоты которой изобразили над городом «небесный» пенис.

Руководитель организации «Зелёный щит Куштау» Рамис Телепкулов, находясь под арестом из-за вождения без прав, опубликовал на своей странице в соцсетях рукописное обращение. Молодой человек заявил, что отстраняется от дел по нескольким причинам.

Бюджету Башкирии освещение деятельности органов государственной власти на телевидении обойдется в 30 миллионов рублей. Контракт по поддержанию «объективного имиджа» будет действовать около шести месяцев.

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