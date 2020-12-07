Возвращение в школу, «небесный» пенис и имидж госорганов. Итоги дня в Башкирии

Рэпер из Уфы Моргенштерн засветился на программе «Давай поженимся». Ведущая Лариса Гузеева опубликовала видео-бекстейдж со съемок. Музыкант стоял на сцене в строгом костюме без пиджака, а рядом с ним девушка пела новогоднюю песню. Остаётся только гадать, действительно ли Алишер пришёл искать себе спутницу жизни.