Владимир Путин наградил лучшего волонтёра 2020 года

Все 15 с лишним миллионов добровольцев достойны не просто общественного признания и награды, а самых искренних слов уважения от всего нашего народа. Любая сфера жизни охвачена волонтерским и добровольческим движением. По зову сердца вы идете туда, где труднее всего, сами находите тех, кто нуждается в поддержке. В этой искренней помощи людям и заключается ваша особая сила. Хочу всех поздравить с праздником и пожелать успехов! сказал глава государства.