Владимир Путин наградил лучшего волонтёра 2020 года

Владимир Путин наградил лучшего волонтёра 2020 года

Вчера, 20:05ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Победителей в номинации «Волонтер года» конкурса «Доброволец России — 2020» стал врач скорой помощи, региональный координатор ВОД «Волонтёры-медики» в Северной Осетии 24-летний Сергей Зихов. Объявление победителя состоялось в рамках онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ, который приурочен ко Дню добровольца.

Ещё в 2018 году Сергей Зихов запустил проект «Мобильные волонтёры», который помогает восполнить нехватку кадров для проведения диспансеризации в разных районах республики. На его реализацию он получил два миллиона рублей, которые он направил на материально-техническую базу проекта, медоборудование и транспортные расходы.

В этом году коронавирус не обошёл Сергея стороной. Однако, переболев, он вернулся к работе, чтобы помогать другим людям.

Эта награда досталась вам по праву. Вы сами столкнулись с инфекцией, но не отступили и продолжили работу. Желаю вам успеха! сказал Владимир Путин.

В рамках проекта Зихова идёт подготовка студентов-медиков к проведению диспансеризации. Сначала участники проходят обучение, а затем помогают сотрудникам медучреждений, в том числе в работе с маломобильными и немобильными пациентами. Проект уже помог семи тысячам человек.

Владимир Путин заявил, что необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы поддержать добровольцев.

Все 15 с лишним миллионов добровольцев достойны не просто общественного признания и награды, а самых искренних слов уважения от всего нашего народа. Любая сфера жизни охвачена волонтерским и добровольческим движением. По зову сердца вы идете туда, где труднее всего, сами находите тех, кто нуждается в поддержке. В этой искренней помощи людям и заключается ваша особая сила. Хочу всех поздравить с праздником и пожелать успехов! сказал глава государства.

Конкурс «Доброволец России — 2020» организован на платформе «Россия — страна возможностей. В этом году в финал вышли 210 проектов. Общий грантовый фонд конкурса, который разделили между собой победители, составляет 90 миллионов рублей.

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