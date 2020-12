Вирусолог Михаил Щелканов предположил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве наступит 10-12 декабря, а в Санкт-Петербурге— 16 декабря.

Как пишет infox.ru, на основании новой математической модели вирусологи спрогнозировали, что пик заболеваемости по стране можно ожидать в 20-х числах декабря. Вместе с тем, Щелканов отметил, что рост числа заболевших острыми респираторными заболеваниями приходится на конец новогодних праздников, как это было всегда. Тоже самое следует ожидать и сегодня.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter